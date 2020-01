Rispetto all'ultima gara disputata a maggio, il Roma-Juve che ha poi consegnato il titolo di Campione d'inverno ai bianconeri era una partita decisamente più sentita. Oltre tremila tifosi juventini hanno popolato il settore ospiti e, in generale, lo stadio ha fatto registrare quasi il tutto esaurito. Una cornice decisamente suggestiva per un match mai banale, ma che domenica, dopo tanti anni, è tornato a testimoniare una sentitissima rivalità. Ciò che però rende ancora di più l'idea dell'importanza della gara è il picco di spettatori da casa registrato durante la partita. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, sono stati in media 2 milioni e 474mila spettatori incollati davanti alla tv per seguire la gara su Sky. Addirittura, il picco più alto registrato è stato di circa 3 milioni e 684mila spettatori unici.