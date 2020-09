Andrea Pirlo parla oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita dello stadio Olimpico tra Roma e Juventus. Il tecnico bianconero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 13. Sarà possibile seguire in diretta le parole di Pirlo qui su Ilbianconero.com con la classica diretta testuale. Conferenza disponibile anche per gli abbonati di Juventus TV che posono seguirla in diretta video.