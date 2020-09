Neanche il tempo di iniziare il campionato, ed ecco il primo test importante per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo il netto e convincente 3-0 all’esordio contro la Sampdoria, i bianconeri sono attesi all’Olimpico per l’intrigante trasferta contro la Roma, in programma domenica sera alle 20.45. Domani invece, sabato 26 settembre, il Maestro parlerà in conferenza stampa: appuntamento alle ore 13, con diretta testuale su IlBianconero.com, mentre per gli abbonanti sarà visibile su Juventus TV.