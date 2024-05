Niente, la Juventus non riesce a scrollarsi di dosso le difficoltà nel portare a casa i tre punti, soprattutto quando gioca fuori casa. Ma questa sera, contro la Roma, la squadra è viva, crea, spreca, dà vita ad un match godibile.



Soprattutto, da sottolineare, la prestazione di un super Chiesa che è tornato sui suoi livelli. Imprendibile per gli avversari, invendibile – dovrebbe essere -, per il club. C’è da fare un sacrificio? Perché non farlo con Vlahovic che stasera non c’è mai?



Di seguito, il video commento di Marcello Chirico.