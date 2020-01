Your browser does not support iframes.

È diventata virale in poco tempo la Instagram story pubblicata ieri sera dall'attrice romana Benedetta Porcaroli, presente a bordocampo poco prima di Roma-Juventus. La bionda 21enne, che in questi giorni è al cinema con il film "18 regali", è nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie Netflix "Baby", nonché per aver recitato in uno dei videoclip più celebri dei Thegiornalisti; ieri era in compagnia di altri due attori piuttosto noti come Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara (visti, tra gli altri, in "Suburra"). Pochi dubbi sulle simpatie giallorosse della combriccola: la loro presenza non ha portato bene alla squadra di casa…



Gli ultimi scatti "social" di Benedetta nella nostra fotogallery