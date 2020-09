La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro di Zaniolo contro l'Olanda costringe il classe '99 a rimanere fermo per altri sei mesi, come già successo l'anno scorso dopo lo stesso infortunio all'altro ginocchio. La Roma potrebbe così tornare sul mercato per cercare un rinforzo in quel ruolo, e tra i nomi che possono tornare di moda in casa giallorossa 'è quello di Federico Bernardeschi, che secondo Repubblica.it potrebbero pensare a uno scambio per generare plusvalenze mettendo sul piatto uno tra Dzeko e Under.