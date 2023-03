C'è anche Chrisnel mirino della Juventus, per unpieno, pienissimo di incroci. Sono anni di sfide anche sul mercato. E - come racconta Tuttosport - nei prossimi mesi si vedranno ancora potenziali "scippi" di mercato. A partire dal centrale inglese, in direzione Roma-Torino, ma passando anche per Juan Cuadrado in direzione opposta.Intanto, il difensore: come riporta TS, la Juve, in attesa di capire l'uomo che si occuperà del prossimo mercato, resta attenta ai giocatori in scadenza di contratto. Tra questi c'è certamente Smalling, una delle colonne di José. L'inglese non ha ancora rinnovato il contratto, la situazione sembrava potersi sbloccare ma a fare pressione ci sono proprio i bianconeri (così come l'Inter). Dopo il rinnovo di Danilo e la possibile conferma in blocco del pacchetto brasiliano,sarebbe un altro innesto di esperienza e di livello internazionale.