Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 27 settembre.



ROMA – JUVENTUS h.20.45

DI BELLO

TEGONI – LONGO

IV: ABISSO

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



Le altre designazioni:



BOLOGNA – PARMA Lunedì 28/09 h. 20.45

VALERI

TOLFO – SCHIRRU

IV: MASSIMI

VAR: PASQUA

AVAR: VIVENZI



CAGLIARI – LAZIO Sabato 26\09 h.18.00

MASSA

DE MEO – FIORE

IV: DI MARTINO

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGANESSI



CROTONE – MILAN h.18.00

PAIRETTO

GALETTO – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: MARIANI

AVAR: COSTANZO



INTER – FIORENTINA Sabato 26\09 h.20.45

CALVARESE

FIORITO – LIBERTI

IV: MARESCA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI



NAPOLI – GENOA h.15.00

SACCHI

LO CICERO – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI



SAMPDORIA - BENEVENTO Sabato 26\09 h.18.00

DIONISI

RANGHETTI – BERTI

IV: SERRA

VAR: DOVERI

AVAR: PASSERI



SPEZIA – SASSUOLO h.12.30

GHERSINI

DEL GIOVANE – MIELE

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI



TORINO – ATALANTA Sabato 26\09 h.15.00

IRRATI

IMPERIALE – DI GIOIA

IV: SOZZA

VAR: GUIDA

AVAR: ALASSIO



VERONA – UDINESE h.15.00

VOLPI

CECCONI – ROBILOTTA M.

IV: ROS

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI