Che partita quella giocata ieri allo stadio Olimpico di Roma! La Juventus ribalta i giallorossi di Mourinho nel giro di circa 7 minuti, passando dal 3-1 al 3-4. E col brivido del rigore parato nel finale da Szczesny a Pellegrini. Una vittoria da rivivere più e più volte, per entrare nelle emozioni di un match pirotecnico e ricordarsi una volta di più cosa voglia dire non arrendersi mai. E lottare per il risultato fino alla fine!

Qui di seguito, dunque, vi presentiamo gli highlights di Roma-Juve dal canale ufficiale della Serie A: