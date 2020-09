Vi siete persi il momento in cui Ronaldo vola in cielo per firmare il definitivo pareggio di ieri con la Roma? Avete ancora qualche dubbio sul tocco di mano in area di Rabiot dal quale è scaturito il vantaggio giallorosso con la rete di Veretout? Sul profilo Twitter della Juventus sono disponibili tutti gli highlights del 2-2 dell'Olimpico contro i giallorossi. La squadra di Pirlo è stata costretta a inseguire per tutta la partita: per come si era messa la gara, alla fine, è stato un punto conquistato.



Cliccla sulla gallery per vedere gli highlights di Roma-Juve