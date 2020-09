7







di Alberto Toppi

Il primo grande test stagionale della Juventus di Andrea Pirlo finisce in parità: è 2-2 contro la Roma all’Olimpico, dopo una gara a tratti sofferta. La squadra di Fonseca passa in vantaggio su rigore grazie a Veretout, Ronaldo pareggia i conti allo stesso modo procurando e trasformando il penalty. Prima della fine del primo tempo, il centrocampista francese si ripete sfruttando un contropiede su dormita della difesa bianconera. Secondo tempo in salita per la Juve a causa dell’espulsione di Rabiot, ma ci pensa il solito Cristiano Ronaldo a regalare il pareggio ai suoi con uno stacco di testa impressionante.



Sfoglia la gallery per le pagelle di Roma-Juve