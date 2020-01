Grazie ai gol di Demiral e Cristiano Ronaldo su rigore, la Juventus batte 2-1 la Roma (a cui non basta il rigore di Perotti) e si laurea campione d'inverno all'ultima giornata nel girone d'andata in Serie A. Gravi infortuni per Zaniolo da una parte e Demiral dall'altra. Il difensore turco della Juve si sottoporrà oggi ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio ma si teme l'interessamento dei legamenti e quindi un lungo stop. Ieri diversi compagni di squadra, da Pjanic e Dybala, hanno mandato messaggi di vicinanza ad entrambi.