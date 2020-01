di Cristiano Corbo

Anche la sofferenza fa parte del viaggio. Lo sa bene, benissimo, la Juventus: all'Olimpico, dopo dieci minuti da impazzire, i bianconeri si scontrano con la voglia di rimonta della Roma. Alla fine, è 1-2: decidono i gol di Demiral e Ronaldo, quindi il rigore trasformato di Perotti. Ecco le pagelle



SZCZESNY 7 - Una parata pazzesca su Under, però inutile. E' la foto della sua partita, tra schermi e parate costanti quanto i pericoli. Perotti è un'altra sentenza: se lo fermi, sei un supereroe. Mantello scordato solo in quel caso.



CUADRADO 5 - Kolarov ha una coefficiente di pericolosità che lo preoccupa. Parecchio. Ecco perché parte contratto, ecco perché spende così tanto. Alla fine è cotto, e gli ultimi interventi lì dietro lo palesano.



DEMIRAL 7 - Ha giocato poco più di 10 minuti, totalizzando due chiusure fondamentali e pure un gol. Nuovo proposito 2020: smettere di chiedersi perché uno come Merih giochi nella Juve.

DE LIGT 6.5 - Sembra ripercorrere in 80 minuti la sua stagione: sta fuori, gioca per infortunio altrui, parte male e finisce in crescendo. Quasi filosofica, la prestazione.



BONUCCI 6 - Uno contro uno non c'è storia. E questa Juve ha ormai imparato a difendere in avanti. Unica pecca: i bianconeri, all'improvviso, non pressano più. Qualcuno doveva indicare la giocata, nonostante la stanchezza.



ALEX SANDRO 6.5 - Florenzi sale quando Alex cala. Ma fino al settantesimo non c'era stata assolutamente storia: altra partita di sostanza, per la qualità aspettiamo grandi praterie di spazio.



RABIOT 6 - Stavolta è andata in maniera opposta alle ultime: è stato l'uomo in più della mediana quando la Juve era una schiacciasassi incredibile; l'uomo in meno quando c'era da tener duro e dare una mano in copertura su Pellegrini. Il salvataggio gli vale mezzo punto in più.



PJANIC 5 - Il peggiore. La Juve passa quasi esclusivamente da Dybala e Ramsey, e lui si fa prendere dalla morsa fattasi Diawara.



MATUIDI 6 - Dalle stelle alle stalle, e ancora dalle stalle alle stelle. Non riesce a trovare una sua coerenza all'interno dei novanta minuti, Matuidi. E il famoso spazio per Ronaldo? Da rivedere.



RAMSEY 7 - Sarri gli aveva dato un compito: buttarsi dentro. L'ha fatto un paio di volte, anche con discreta costanza. Creando pericoli praticamente sempre. Con continuità è un'altra freccia affilatissima nell'arco Juve.

DANILO 6 - Senza paura, a far pesare anche l'esperienza. Missione compiuta.



DYBALA 7.5 - Non avesse mandato a quel paese Sarri, sarebbe stato a mani basse il migliore della Juve. Ha preso responsabilità, donato palloni incredibili, sulle spalle ha tollerato il peso dell'attacco in una serata in cui la vecchia inconcludenza non ha avuto l'ardire di mostrarsi. Oltre a tutto questo, il rigore procurato con un'astuzia da dieci. Pazzesco.

HIGUAIN 5.5 - Trovarsi in fuorigioco, tre contro uno in contropiede, è un errore. Pure se lo sei di un millimetro.



RONALDO 7 - Anche in una gara difficile, anche dopo un errore pesante per uno come lui, trova la forza di non arrendersi e di lottare sull'ultimo pallone. Nono gol da dicembre: extraterrestre, porta la Juve via.



SARRI 6.5 - A naso, sarà più preoccupato del quasi blackout rispetto a tutto il resto. Resta una gran Juve, quella iniziale. Ma resta anche il problema costanza: non è sempre una questione di condizione fisica.