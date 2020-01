La Juventus vince e stacca l'Inter in testa alla classifica: 2-1 alla Roma e primo posto in solitaria a +2 sulla squadra di Antonio Conte. Ecco il tabellino della partita:



IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (66' Cristante); Zaniolo (34' Under), Pellegrini, Perotti (82' Kalinic); Dzeko​. All: Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral (19' De Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (69' Danilo); Dybala (69' Higuain), Cristiano Ronaldo. All: Sarri.

Marcatori: 3' Demiral (J), 10' rig. Ronaldo (J), 68' rig. Perotti (R)

Ammoniti: Veretout, Kolarov, Mancini, Cristante, Kalinic (R); Pjanic, De Ligt, Cuadrado (J).