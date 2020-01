Justin Kluivert non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per il posticipo di domenica sera tra Roma e Juventus. L'attaccante olandese è ancora alle prese con un edema muscolare che lo tiene fermo dal 1° dicembre. L'ex Ajax quindi non sarà in campo così come Mkhitaryan, giallorossi verso il terzetto Zaniolo, Pellegrini e Perotti dietro a Dzeko.