A Sky Sport, Gianlucaparla così di Roma-Inter."È stata una prestazione importante, davanti avevamo la squadra più forte del campionato. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, bisogna recriminare per quei dieci minuti del secondo tempo. I dettagli fanno la differenza, se lasci spazio all'Inter ti fa male. Dopo il gol abbiamo avuto una reazione e almeno un paio di occasioni, con Lukaku che stava per saltare Sommer. Il pareggio sarebbe stato giusto, ce la siamo giocata faccia a faccia e siamo arrabbiati: potevamo fare punti, cercheremo di migliorarci"."Lukaku e Dybala? No, io sono contento di averli in squadra. Sul gol di Stephan, Romelu era lì e ha fatto ripartire l'azione. Paulo quando gli dai palla qualcosa inventa: siamo contenti della loro prestazione".