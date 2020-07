Il primo big match della 34esima giornata, in attesa di Juve-Lazio, di campionato è il posticipo serale delle 21.45 dell'Olimpico e vedrà i padroni di casa della Roma ospitare l'Inter. Una partita densa di significati e di aspettativa per entrambe le squadre e i rispettivi obiettivi. Gli uomini di Paulo Fonseca stanno lottando fra mille difficoltà per provare da un lato a tenere aperta la corsa ad un piazzamento Champions e dall'altro a blindare il quinto posto per l'Europa League. Quelli di Antonio Conte, invece, spingono (non senza rimpianti) sia per ottenere l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions, sia per tenere viva la pressione sulla Juventus che, in caso di vittoria oggi, sarebbe per una notte soltanto a -3.