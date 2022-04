Infortunio muscolare per Nicolò Zaniolo, indicato come obiettivo della Juve per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'esterno classe 1999 ha rimediato un problema fisico durante l'ultimo allenamento con la Roma e potrebbe non essere a disposizione di Josè Mourinho per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Il giocatore potrebbe recuperare per la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt.