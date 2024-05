Il terzino della Roma Leonardoè fermo ai box per infortunio. Come riferisce il club giallorosso tramite i propri canali ufficiali per il terzino si tratterebbe di lesione al flessore della gamba destra. La speranza di Daniele De Rossi sarebbe quella di recuperarlo per l'ultima gara di campionato contro l'Empoli. Il giocatore aveva rimediato l'infortunio nella gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Tutto però dipenderà dall'evoluzione del recupero del giocatore ma la speranza del tecnico giallorosso Daniele De Rossi è quella di averlo ancora a disposizione.