La scorsa estate, Moise Kean lasciò la Juventus per 30 milioni di euro per vestire la maglia dell’Everton. Una stagione difficile in Premier League, che ha visto un miglioramento solo con l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Toffees. Per questo il classe 2000 può fare ritorno in Serie A. Stando a quanto riporta Il Messaggero, l’ex attaccante bianconero avrebbe ancora molto mercato nonostante l’ambientamento con qualche problema in Inghilterra, e la Roma starebbe facendo più di un pensiero per regalare a Fonseca un degno vice-Dzeko dopo la deludente annata di Kalinic.