Disavventura ieri per la, più precisamente per il mezzo ufficiale del club, mentre si trovava in viaggio in direzione Torino, per la partita di questa sera contro la. A raccontarlo è Il Tirreno:"Il pullman della squadra di calcio della Roma fermo. A lato della carreggiata. Con la polizia stradale a controllarlo. Una scena singolare. Che ha fatto girare la testa a molti automobilisti. L'episodio è avvenuto nella mattina di sabato 16 ottobre, attorno alle 10,30. Il pullman giallorosso stava viaggiando in direzione nord, quando è stato fermato dagli agenti della stradale, a Capalbio, in località Monte Alzato. Stando alle informazioni raccolte, il pullman era vuoto. Stava andando a Torino, dove - nella serata di domenica 17 ottobre, alle 20,45 - è in programma la gara tra la Juventus e la Roma dell'allenatore Josè Mourinho."