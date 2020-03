Chris Smalling non ha subito l'impatto con il calcio italiano: il difensore inglese, preso in estate dalla Roma in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, ha conquistato in poco tempo la maglia da titolare ed è diventato leader della difesa. Le buone prestazione hanno attirato l'attenzione della Juve che però non è convinta di farsi avanti soprattutto per l'età del giocatore (classe '89). Roma e ManUtd non trovato un accordo per il riscatto e i giallorossi stanno già pensando a un piano B, la Juve rimane alla finestra e valuta la situazione.