Dan Friedkin è sempre più vicino alla Roma. Come si legge su La Repubblica, il texano ieri era a Milano insieme a suo figlio Ryan presso gli uffici dello studio Chimenti per chiudere la due diligence. E' il primo passo ufficiale verso il passaggio di consegne della società giallorossa del presidente James Pallotta. Probabile che il tutto avverrà attorno a metà febbraio: affare da 780 milioni di euro. Oltre all'aumento di capitale da 130 milioni di euro già deliberato dall'assemblea del club giallorosso, poi serviranno altri 110 milioni di euro per chiudere il prossimo bilancio.



Questa sera, intanto, potrebbe spostarsi a Torino per incontrare i dirigenti e forse vedere la partita contro la Juve.