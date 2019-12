Il magnate texano ​ Dan Friedkin ha in mano la Roma. L'accordo con l'attuale proprietario della Roma James Pallotta è praticamente chiuso. C'è l'ok sulla valutazione della società che supera i 700 milioni di euro. Tra i nuovi obiettivi della nuova società c'è senza dubbio quello di blindare Lorenzo Pellegrini, pallino della Juve dai tempi di Marotta. Il centrocampista giallorosso ha una clausola rescissoria di soli 30 milioni di euro e la Juve è sempre attenta su di lui, fino a quando non ci sarà la firma sul rinnovo che alzerà o cancellerà una clausola bassissima per le qualità del calciatore.