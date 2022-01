Arrivato dall'Arsenal alla Roma in prestito secco, Maitland-Niles potrebbe già essere a disposizione di José Mourinho e titolare per il match contro la Juventus, in programma domenica pomeriggio alle 18.30 allo Stadio Olimpico. Secondo quanto riporta Sky Sport, il giocatore inglese arriverà nella Capitale in giornata, dopo che il suo contratto è stato depositato in Lega. Manca dunque solo l'annuncio ufficiale, ma la Roma - complice anche la squalifica di Karsdorp per l'espulsione contro il Milan - lavora per metterlo a disposizione dell'allenatore portoghese.