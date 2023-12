Juventus-Roma non è una partita come le altre; non lo è sicuramente per José Mourinho. Lo dimostra il gesto dell'allenatore portoghese che è entrato in campo per il riscaldamento della squadra, seguendo in prima fila i suoi giocatori. Un segnale di vicinanza alla squadra in un appuntamento importantissimo per entrambe le squadre. Una novità per Mourinho visto che solitamente rimane dentro gli spogliatoi durante il prepartita.