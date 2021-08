sta vivedo quasi un dramma nella Roma. Fuori dal progetto giallorosso da tempo, il giocatore non riesce a trovare un nuovo club nel quale provare a rilanciarsi. E a Tiempo de Juego si è sfogato così: "La Roma vuole vendermi e Mourinho non l'ho mai incontrato. Non mi hanno fatto neanche allenare con il gruppo, sto lavorando a parte con altri 20 giocatori che il club vuole dare via. Non ho nessuna proposta concreta perché nessuno mi vede giocare da quasi un anno".