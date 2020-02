Il futuro di Petrachi potrebbe essere lontano da Roma. Il probabile insediamento di Dan Friedkin come nuovo presidente del club potrebbe ridisegnare i vertici aziendali e, dopo gli scarsi risultati sul campo, il direttore sportivo ex Torino è sotto stratta osservazione. Il suo operato è stato criticato, ha condotto un mercato all’insegna della gioventù senza arricchire la rosa di Fonseca di giocatori di esperienza, in grado di dare una scossa in un momento delicato come questo. Per questo, in casa Roma sono già comparsi diversi nomi per il post Petrachi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il sogno sarebbe uno tra Paratici della Juventus e Berta dell’Atletico Madrid, ma la pista maggiormente percorribile porta a Faggiano del Parma.