Ecco i convocati della Roma per la partita di domani sera contro la Juventus: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Florenzi, Peres, Spinazzola; Cristante, Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara; Dzeko, Under, Kalinic.



Paulo Fonseca non potrà contare sugli infortunati Fazio e Kluivert, torna Bruno Peres, alla prima chiamata dal suo ritorno in giallorosso.