Deandopo una lunga trattativa si è trasferito in prestito alla corte di Jose Mourinho allafino al termine della stagione. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il tecnico portoghese apprezzerebbe molto il classe 2005 della Juventus per il modo elegante e intelligente in impostazione e anche per la sicurezza dimostrata. Starebbe addirittura pensando di schierarlo titolare domani pomeriggio nel derby contro la Lazio di Coppa Italia. Subito una grande sfida quindi per il giovane bianconero.