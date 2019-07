La Juventus ha dato il via libera alla Roma per trattare l'acquisto di Gonzalo Higuain in questa caldissima estate di mercato. Come vi abbiamo riportato su ilBiancoNero.com, il club bianconero non ha intenzione di trattenere il Pipita a Torino nella prossima stagione, nonostante l'arrivo di Maurizio Sarri al posto di Massimiliano Allegri in panchina. Come riporta Sky Sport, c'è il definitivo ok della Juventus al futuro del Pipita in giallorosso. Lo stesso Higuain, però, preferirebbe restare in bianconero o andare all'estero.