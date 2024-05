La Roma è impegnata contro il Bayer Leverkusen per l'andata della semifinale di Europa League. Non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi per quanto riguarda gli infortuni. Nel corso del primo tempo infatti, sia Leonardo Spinazzola che Gianluca Mancini hanno accusato dei problemi muscolari. Da capire se riusciranno a proseguire la partita ma anche se saranno poi a disposizione per la prossima gara della Roma, che domenica affronterà la Juventus in quella che è una sfida decisiva in ottica qualificazione alla prossima Champions League.