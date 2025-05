Roma, Giugliano: 'Non ho visto un bel gioco da parte della Juventus Women'

Getty Images

Le parole di Manuela Giugliano

, giocatrice della Roma femminile, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sonora sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus Women - "Voglio essere sincera, abbiamo completamente regalato un primo tempo. Non ho visto un bellissimo gioco della Juventus ma hanno concretizzato. Nel calcio vince chi segna, non chi fa un bel gioco. Colpa nostra, ci tengo a ringraziare chi è venuto a vederci e complimenti alla Juve".– "Si vince, si perde. Da queste partite si impara di più per partire più forte l’anno prossimo e imparare dai nostri errori. Abbiamo vinto tanto, non è stata una stagione bella ma si passa anche da questo per crescere tutte insieme. La Juve ha meritato".