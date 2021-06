Durante questo Europeo il procuratore Alessandro Lucci lavorerà per il futuro del suo assistito Alessandro Florenzi. Come spiega il Corriere dello Sport, Lucci vedrà Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, per capire se il club parigino è interessato a riscattare il terzino dalla Roma. Qualora il PSG non lo riscattasse, è difficile che la Roma lo tenga. A quel punto, Florenzi sarebbe messo sul mercato e la Juventus è una delle squadre potenzialmente interessate. L'ex capitano giallorosso ha 30 anni, per riscattarlo il PSG dovrebbe dare alla Roma 9 milioni di euro.