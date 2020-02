Fischi giallorossi per Lorenzo Pellegrini. La Juventus continua a monitorare da vicino il centrocampista classe '96 della Roma, che al momento della sostituzione al 79' durante la vittoria di oggi in Europa League contro il Gent, è stato sommerso dai fischi dell'Olimpico che hanno coperto qualche timido applauso. Non è stata una serata positiva per Pellegrini, che già in passato era stato trattato dalla Juventus ai tempi del Sassuolo, quando poi il giocatore scelse di tornare alla Roma dov'è cresciuto. Se la situazione con i tifosi non dovesse risanarsi il futuro del giocatore potrebbe essere da un'altra parte, e la Juve non perde di vista la situazione.