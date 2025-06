Roma, Gasperini: 'Anche fuori da Milano e Torino si possono fare risultati'

Getty Images

Gasperini-Roma, la conferenza stampa di presentazione

, che nelle scorse settimane era anche sulla lista degli allenatori dellaprima della conferma di Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa raccontando l'iter che lo ha portato sulla panchina della- “I primi contatti li ho avuti con Ranieri e lui mi ha descritto benissimo la realtà di Roma e le vicissitudini di questi anni. I Friedkin hanno un grande entusiasmo per la Roma, loro spendono molto tempo per questa squadra. Hanno un progetto ambizioso e hanno fatto fatica. Hanno individuato in me una persona che possa creare qualcosa di forte. Sappiamo benissimo la situazione del FFP ma è una proprietà molto forte che ha intenzione di investire bene in modo più sostenibile rispetto agli altri anni. Hanno voglia di portare la Roma in alto e mi sembra molto sufficiente per avere avuto un’impressione positiva”.

- “Tutti mi mettete un po’ in guardia sulla Roma. Mi parlano delle radio e della pressione ma io fuori vedo un grande entusiasmo e voglia di raggiungere obiettivi. Queste forze vadano incanalate nel modo migliore. Negli ultimi 6 anni ci sono state delle difficoltà a raggiungere gli obiettivi e possiamo correggere qualcosa per essere competitivi. Se il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni, se Parigi è diventata la capitale in Europa anche per il calcio vuol dire che i risultati non si possono fare solo a Milano e a Torino. Bisogna costruire nel modo giusto. Anche voi giornalisti siete tifosi e volete il meglio, se riusciamo a fare questo siamo un po’ più forti”.