Primo giorno da presidente della Roma. Dan Friedkin, uomo da più di 4 miliardi di dollari di patrimonio, ha in mente grandi pieni per il club giallorosso della Capitale. Innanzitutto, blindare i gioielli Zaniolo e Pellegrini, un messaggio che i tifosi accoglierebbero di buon grado. Oltre ad uscire dalla Borsa, il magnate americano vorrebbe rivoluzionare anche l’assetto dirigenziale. Come riporta Sportmediaset, nel mirino ci sarebbe il CFO della Juventus Fabio Paratici, nel ruolo di direttore sportivo.