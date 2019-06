Antonio Conte ha tutta l'intenzione di fare "spesa" in casa Roma per rinforzare l'Inter in vista della prossima stagione. Non è soltanto l'acquisto di Edin Dzeko a tenere banco in casa nerazzurra, perché l'ex allenatore della Juventus ha altri due obiettivi ben chiari in testa, in modo da costruire al meglio il suo 3-5-2: si tratta di Alessandro Florenzi sulla destra e Aleksandr Kolarov sulla sinistra. E, come riportato da La Repubblica, la Roma è in pressing per ottenere in cambio il cartellino di Mauro Icardi.