La Roma fa sul serio per Toby Alderweireld. I giallorossi sono a caccia di un rinforzo per la difesa e, dopo aver preso tempo con Gianluca Mancini dell'Atalanta, sono volati a Londra per chiudere l'affare con il centrale del Tottenham, a suo tempo seguito anche dalla Juventus, che poi si è concentrata su Matthijs de Ligt dell'Ajax. La Roma accelera, come scrive Calciomercato.com, e la svolta per l'affare potrebbe arrivare già nelle prossime ore.