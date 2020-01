Fonseca, a Sky Sport, parla di Roma-Juve. Ecco le parole del tecnico giallorosso.



ZANIOLO - "E’ un grande problema. Adesso Zaniolo deve pensare a recuperare veloce. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno".



APPROCCIO - "Sì, è difficile se giochiamo così contro squadre come la Juventus. Abbiamo preso due gol con due regali. Dopo la squadra ha fatto una buona partita contro una bellissima squadra. Abbiamo fatto un secondo tempo forte e messo pressione alla Juventus. Dopo i due gol loro era difficile".



PARTIRE DA DIETRO - "E’ una cosa in cui io credo. Sono il principale responsabile quando succedono cose come queste (Veretout, ndc). Noi lavoriamo molto su questo. Penso che noi possiamo vincere nelle situazioni in cui rischiamo. Non credo in un calcio che tenta la giocata all’indietro. Bisogna avere coraggio e rischiare".



VERETOUT - "E’ vero che Veretout è stato infelice in quel momento. Ha fatto, però, quello su cui abbiamo lavorato. Dopo Veretout ha reagito bene e con coraggio. Ha giocato bene poi e per me questo è importante".



SICUREZZA - "Penso che dopo i due gol la squadra ha giocato bene. E’ normale in questa situazione che subito dopo si perda fiducia, ma oggi non è stato così. Anche dopo i due gol ha giocato in fiducia. Sono orgoglioso della partita dei giocatori".



COSA CAMBIA - "Rispetto al 2019? Niente. Solo i risultati, ma penso che nella partita con il Torino e oggi abbiamo dominato".



DIFESA - "Non è una questione tattica. Non mi piace degli errori individuali, ma devo dire che non è una questione di organizzazione. Per questo sono fiducioso".