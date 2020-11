Dopo la vittoria della Roma contro la Fiorentina l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport, svelando chi sono le sue favorite per la vittoria del campionato: "Noi da scudetto? Sono un allenatore equilibrato, non puntiamo al tricolore dopo aver vinto una partita. Le principali candidate per la vittoria finale sono Juve e Inter, le più attrezzate. Il Sassuolo è una grande squadre e non sono sorpreso di vederlo così in alto".