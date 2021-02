1









Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: ​"Non abbiamo fatto bene all'inizio partita, il resto bene. Ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la Juve, loro hanno difeso bene. I numeri sono i numeri ma loro hanno fatto gol. Noi abbiamo avuto più tiri, corner, palla, ma vince chi fa gol.



SENZA ATTACCANTE TOP DAVANTI - Quello che voglio valutare è la prestazione della squadra. Abbiamo avuto il coraggio di arrivare qui e fare il nostro gioco, abbiamo affrontato la Juve che si è difesa bassa con tanti uomini. E' stato difficile, abbiamo sbagliato solo le ultime scelte. Dzeko? Hanno fatto tutti bene. Lui con Mayoral? Non siamo ancora pronti, non avevamo bisogno di farlo.



GOL RONALDO - E' per questo che è il migliore al mondo. Fa la differenza come oggi. Non posso dire che abbiamo sbagliato, Ronaldo è Ronaldo. Una chance fa gol.



SE ASPETTAVA QUESTA JUVE - No, non me l'aspettavo. Non hanno fatto gioco perché non glielo abbiamo permesso. Ha cercato, ma il nostro pressing e costruzione non gli ha permesso l'aggressività e quindi si sono abbassati. DZEKO DAL 1' - Era pronto, ma non ha giocato. E' una mia decisione. Borja stava facendo bene ed è stato prezioso anche oggi.



ERRORI - Non abbiamo avuto molte situazioni con la difesa non a posto. Davanti abbiamo sbagliato tante ultime scelte. Qui si è fatta la differenza.



SENSAZIONI - Io posso dire che sono orgoglioso della squadra, se gioca come oggi deve essere fiduciosa. Grande carattere e coraggio qui oggi".