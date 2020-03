L'allenatore portoghese della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in un'intervista all'agenzia EFE, in vista del match di Europa League contro il Siviglia. Le sue parole:



ZONA CHAMPIONS - "Non è facile. L'Atalanta è una squadra molto forte in questo momento. Ma, onestamente, credo che sia possibile, c'è ancora molto campionato. Qui, in Italia, l'ultimo può vincere contro il primo e se stiamo bene fino alla fine del campionato, possiamo raggiungerla".



RONALDO - "Ho già giocato contro di lui, gli ho parlato. Non posso dire molto di più su di lui di quanto sia già stato detto. È un grande giocatore, un grande professionista. Contrariamente a quanto pensano alcuni, è una persona molto simpatica, amichevole e aperta. Un professionista eccellente, anche se non ho mai lavorato con lui. E qui in Italia non è facile segnare gol".



ITALIA - "Ho sempre sognato di allenare in Italia, Spagna o Inghilterra, che sono, per me, le tre migliori leghe del mondo. La squadra che mi piace, perché sono un grande seguace di Guardiola, è il Manchester City"



CORONAVIRUS - "C'è una cosa che è più importante del calcio, che è la salute delle persone".