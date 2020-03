Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta 4-3 contro il Cagliari con Mkhitaryan grande protagonista, dicendo la sua anche sui rinvii di diverse partite in questo weekend di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse, poi rinviate a data da destinarsi: "Deve crescere a livello di mentalità, perché penso che in futuro sarà un grande calciatore: ma deve crescere mentalmente. I rinvii in Serie A? Vedremo se ci saranno ulteriori decisioni ufficiali, io ho pensato solo alla partita di oggi”.