Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Genoa, lanciando però l'emergenza infortuni.



SPINAZZOLA - "Stiamo bene, siamo motivati e fiduciosi. È una settimana importante, con tre partite ravvicinate, abbiamo degli infortunati, ma il resto del gruppo sta bene. Terzini? Giocheranno Spinazzola e Santon. Spinazzola sta bene e si è allenato molto bene, domani giocherà è pronto e contento di stare qui".



EMERGENZA ATTACCO - "​Sono preoccupato in questo momento. In questa importante settimana in avanti abbiamo solo Kluivert a sinistra e Under a destra. Ho parlato di Kluivert e Under perchè Perotti non sarà convocato per un trauma subito contro il Parma. Difficilmente ci sarà con la Juventus".



POLITANO - "Io non conosco bene i dettagli della trattativa con l'Inter, la società ha deciso e sono sicuro che hanno fatto bene. Ho fiducia nella società, è vero che avrei voluto Politano, ma mi fido pienamente di Petrachi e Fienga, se loro hanno deciso così va bene. ​Nuovo tentativo? No, stiamo cercando un altro giocatore".