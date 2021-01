Fonseca, dopo la vittoria con il Verona, ha parlato del momento della sua Roma. Nella prossima di campionato, affronterà la Juventus.



CALCIO SCHIZOFRENICO - "Sì ma io devo sempre mantenere equilibrio. Un tecnico diceva che gli allenatori devono avere la valigia sempre pronta. Non l’avevo assolutamente già fatta, sono sempre stato tranquillo e focalizzato sul mio lavoro. Nel primo tempo abbiamo fatto tanti gol alla miglior difesa del nostro campionato, non è facile segnare 3 gol a una squadra così forte e aggressiva come il Verona. La squadra ha capito che dovevamo cambiare le nostre intenzioni, siamo stati perfetti nella prima frazione. Loro sono fortissimi".



VICENDA DZEKO - "Penso che la cosa più importante sia stata la reazione alla sconfitta con lo Spezia. Abbiamo spirito, stiamo lavorando insieme: questa è la cosa più importante. La domanda è molto intelligente. La cosa più importante è la prestazione della squadra. Avremo la possibilità di parlare di questo, oggi voglio soffermarmi su cosa hanno fatto questi giocatori. Ho fatto melina? Da giocatore ero difensore centrale…".



PARTITE DIVERSE - "Sono partite diverse, oggi era più importante trovare la profondità rispetto alla solidità difensiva. E’ una questione di mentalità, contro le grandi abbiamo avuto buoni momenti ma ci è mancata la continuità. Stiamo lavorando sulla testa dei giocatori per questo".