L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha commentato così il pareggio con la Juve: "Abbiamo fatto una buona partita anche se non mi ha soddisfatto il risultato - ha detto a Sky Sport - Abbiamo creato situazioni per vincere la gara. Dzeko? L'ho sempre visto sereno e motivato, oggi ha lavorato molto per la squadra. Ha sbagliato come altri, ma ha fatto una buona partita. Era una situazione normale che abbiamo capito tutti, ne abbiamo parlato. Ho sempre sentito la squadra sicura durante la partita, dopo l'espulsione abbiamo avuto 10/15', ma non abbiamo mai concesso opportunità difendendo bene; quando ho visto che Pellegrini era stanco l'ho cambiato. Noi possiamo anche fare sostituzioni, ma se sentivo che la squadra stava bene non l'ho fatte. Ho chiesto ai tre attaccanti se stavano bene e mi hanno detto di sì, quindi non ho avuto bisogno di cambiare. Mercato? Io ho la fiducia totale nella società. Il nuovo presidente è arrivato adesso, stiamo parlando in continuazione e trovando una soluzione per la squadra. Io ho la totale fiducia nel lavoro che stiamo facendo. In difesa abbiamo tre giovani, ma hanno qualità e hanno dimostrato che siamo una squadra forte in difesa. Il caso Diawara è stata una situazione difficile, ma fa parte del passato. Ora pensiamo al futuro".