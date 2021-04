La Roma è in semifinale di Europa League. Dopo l'1-1 contro l'Ajax, in seguito alla vittoria per 2-1 nel match d'andata, Paulo Fonseca ha parlato così a Sky Sport della prova della sua squadra: "Abbiamo fatto una partita principalmente difensiva, abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam, oggi abbiamo controllato bene la partita. Sono soddisfatto, certo, siamo in semifinale. Motivo di soddisfazione e orgoglio, rappresentiamo l'Italia in Europa, siamo contenti. L'Ajax ha grande qualità, davvero, non è stato semplice. Abbiamo gestito bene la partita. Il futuro? Non cambia niente nel rapporto tra me e la Roma la semifinale. Non so se sarò l'allenatore della Roma l'anno prossimo, non è importante. Non sono minimamente preoccupato". Per la Roma si fa il nome di Maurizio Sarri, e c'è anche Max Alelgri in lizza.