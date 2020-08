C'è ovviamente Florenzi, ma c'è anche Zaniolo, così come Cristante e Riccardi. Soprattutto, c'è Edin Dzeko. Non arrivano segnali al mercato dalla lista di convocati per il ritiro dell'AS Roma. Intanto, i colloqui con la Juve proseguono e l'attaccante bosniaco sembra sempre più vicino. Qui, la lista completa.



Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante, Olsen.

Difensori: Bouah, Calafiori, Fazio, Florenzi, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Kolarov, Mancini, Bruno Peres, Santon, Seck, Spinazzola.



Centrocampisti: Coric, Cristante, Diawara, Pastore, Pellegrini, Riccardi, Veretout, Villar.



Attaccanti: Antonucci, Dzeko, Kluivert, Mkhitaryan, Carles Perez, Diego Perotti, Pedro, Schick, Ünder, Zaniolo.