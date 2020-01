L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Abbiamo svolto una seduta breve e tattiche, i ragazzi non hanno ancora recuperato dalla partita contro il Genoa. Fazio ha recuperato, Perotti, Pastore e Mkhitaryan non sono ancora pronti. La Roma non ha mai vinto allo Stadium? Per me l'importante è essere ambiziosi e cercare di sfatare questo tabù. La Juve sta vivendo un periodo positivo e sarà una gara difficile, ma possiamo vincerla. Abbiamo rivisto la sconfitta in campionato contro i bianconeri per capire dove avevamo sbagliato ed evitare gli stessi errori. Kalinic? Col Parma ha fatto una grande gara, la farà anche domani".